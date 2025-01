Un nuovo inizio per Ilary Blasi

Ilary Blasi, nota conduttrice romana, ha recentemente aperto il suo cuore riguardo alla sua nuova relazione con Bastian Muller, un imprenditore tedesco. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Blasi ha trovato in Muller un compagno che sembra portarle gioia e serenità. Nella sua nuova serie su Netflix, la conduttrice ha parlato senza filtri della sua vita intima, rivelando che per lei l’intimità non è mai stata un tabù.

Dettagli sulla vita privata

Durante un’intervista, Ilary ha affermato: “Ho un buon rapporto con il sesso”. Questa affermazione ha aperto la porta a una serie di rivelazioni sulla sua vita privata. La conduttrice ha spiegato che, dopo vent’anni di relazione con Totti, l’intimità con una nuova persona è stata un’esperienza naturale. “C’è un detto: ‘scopa nuova, scopa bene'”, ha detto, sottolineando come l’attrazione possa rendere tutto più semplice e spontaneo.

Un approccio classico all’intimità

Nonostante la sua voglia di sperimentare, Blasi ha confessato di preferire un approccio più tradizionale. “A letto mi piace stare comoda”, ha dichiarato, evidenziando come il sesso debba essere un momento di divertimento e leggerezza. La conduttrice ha anche aggiunto che, sebbene ci siano momenti di novità, il classico rimane sempre una scelta sicura. “Non è che ti puoi inventare chissà cosa”, ha detto, enfatizzando l’importanza di sentirsi a proprio agio.

La nascita di una nuova storia d’amore

Ilary e Bastian si sono conosciuti per caso in un aeroporto negli Stati Uniti, un incontro che ha cambiato le loro vite. Muller, ignaro della fama della conduttrice, si è trovato catapultato in un mondo di paparazzi e attenzione mediatica. “Gli ho rovinato la vita”, ha scherzato Blasi, raccontando come la loro storia d’amore sia iniziata in modo inaspettato. La conduttrice ha condiviso che la relazione con Muller le sta facendo bene, portando una ventata di freschezza e felicità nella sua vita.