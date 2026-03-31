Immobiliare: a Milano i Real Estate Awards 2026 celebrano eccellenza nel settore

Demografia, evoluzione dei modelli abitativi, innovazione tecnologica che sta rivoluzionando il mondo lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, fino alle più attuali best practice per tutti gli operatori del settore. Sono i grandi cambiamenti che stanno trasformando il mercato su cui si so...

Demografia, evoluzione dei modelli abitativi, innovazione tecnologica che sta rivoluzionando il mondo lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, fino alle più attuali best practice per tutti gli operatori del settore. Sono i grandi cambiamenti che stanno trasformando il mercato su cui si sono confrontate le persone più influenti del mondo immobiliare, ai Real Estate Awards 2026, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. Idealista, portale immobiliare N.1 in Italia, sostiene l’edizione di quest’anno, organizzata a Milano, in qualità di Title Sponsor, confermando il proprio impegno nel valorizzare le migliori professionalità del comparto.

https://www.youtube.com/watch?v=NY0ETXnP-6Y