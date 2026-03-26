Immobiliare, Gigio (Coldwell Banker Italy): "Modello di business basato su agenzie di proprietà e

“Anche in Italia stiamo introducendo un modello di business con cui facciamo aperture sia con agenzie dirette di proprietà, permettendoci di essere molto attenti al mercato e di provare in prima persona tutti i nuovi strumenti, trasferendo così un knowhow ben preciso agli imprenditori che decido...

“Anche in Italia stiamo introducendo un modello di business con cui facciamo aperture sia con agenzie dirette di proprietà, permettendoci di essere molto attenti al mercato e di provare in prima persona tutti i nuovi strumenti, trasferendo così un knowhow ben preciso agli imprenditori che decidono di affiliarsi a noi, sia con partnership societarie, per sviluppare bene i territori”. A dirlo Roberto Gigio, Presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy, in occasione dell’edizione 2026 dei Real Estate Awards, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare, organizzato a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=uwaJc04TGJM