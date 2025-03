Imprese: nasce Boccia Industria Grafica, filiera integrata tra servizi e prodotti stampa

Roma, 11 mar. -(Adnkronos) – Dall’alleanza di due protagonisti della nostra economia nasce Big, Boccia Industria Grafica Spa, che – si sottolinea in una nota – integra l’esperienza quarantennale di Saverio Addante, presidente di Confindustria Intellect, che con il suo Gruppo Promomedia è leader in Italia nei servizi promozionali per la grande distribuzione e la competenza del past president di Confindustria Vincenzo Boccia nel seGore stampa. Un’intesa che vede i due soci privati detenere la maggioranza della Newco – che parte con un patrimonio netto di 21 milioni – nel cui capitale è presente anche Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo che, in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, detiene il 25%.

“Si tratta di un grande salto, da Azienda familiare ad Azienda istituzione – commenta Boccia -, che consolida un accordo di filiera integrando competenze complementari che si propongono come un global service nel segmento dei servizi e della stampa per la Gdo coniugando servizi e prodotti potenziati da investimenti in brevetti, tecnologia e risparmio energetico e che si preparano alla sfide del futuro con un management di altissimo profilo”. “Il mercato della distribuzione è ancora oggi legato alla carta stampata” – spiega Addante – Con questo investimento abbiamo voluto rafforzare il nostro ruolo come interlocutore affidabile e solido per tutti i player italiani della Distribuzione Moderna e Grande Distribuzione Organizzata”.

Big propone al mercato servizi di stampa digitale e roto-offset rivolti a cataloghi, volantini per la grande distribuzione e riviste (tra cui anche quelle legate all’intrattenimento come cruciverba e sudoku) potendo contare su un’elevata capacità compessiva dovuta a un forte management, investimenti in innovazione e risparmio energetico. Tra le iniziative in atto, infatti, la realizzazione di un impianto fotovoltaico che abbasserà nello stesso tempo i costi energetici e l’emissione di carbonio nell’atmosfera. L’operazione è stata conclusa il 6 marzo presso il notaio Nicola Atlante di Roma. Il Consiglio di amministrazione è presieduto da Carmela D’Amato, designata da Invitalia, esperta di politiche industriali, ed è composto tra gli altri da Vincenzo Boccia come amministratore delegato, Andrea Gabola (partner di Ranalli ed attuale presidente di Coin) e Daniele Pelli (Ad dell’azienda di design e arredamento Luxy). Presidente del collegio sindacale, designata da Invitalia, è Monica Scipione con una pluriennale esperienza come revisore legale.