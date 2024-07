Imprese: Nhrg, da logistica a ristorazione al via selezione per diversi profili professionali

Imprese: Nhrg, da logistica a ristorazione al via selezione per diversi profi...

Roma, 15 lug. (Labitalia) – Nhrg, dopo un 2023 che chiude con un significativo segno più, e un importante riconoscimento ottenuto quest’anno: classificata prima fra le migliori aziende con 25-99 collaboratori in cui lavorare in Italia, continua nel suo percorso di crescita e rinnovamento. Ha inaugurato, nei giorni scorsi, la nuova prestigiosa filiale di Treviso, in Via della Quercia 2/B, in un territorio particolarmente attivo e ricco di opportunità per i lavoratori.

Sul fronte del recruiting la filiale ha, infatti, avviato selezioni per diversi profili professionali nei settori: metalmeccanica, logistica, ristorazione, servizi. Fra i profili ricercati ci sono cuochi e aiuto cuochi, addetti mensa, operai specializzati, operai generici, magazzinieri, manutentori, autisti, impiegati, grafici, disegnatori, esperti it. Per tutti è richiesta una precedente esperienza e la disponibilità, a seconda dei casi, a lavorare su turni, full time o part time. L’inserimento può essere sia a tempo determinato e sia diretto in azienda.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara Gianni Scaperrotta, amministratore di Nhrg – di inaugurare questa nuova filiale a Treviso, in un territorio molto vivace, da un punto di vista produttivo, che vede una nostra crescente presenza soprattutto nei settori del metalmeccanico e della produzione. I dati che abbiamo raggiunto fino ad oggi sono particolarmente confortanti e l’inaugurazione della filale di Treviso è un altro obiettivo raggiunto e siamo certi che ce ne saranno ancora molti altri”.