Arrivo imminente dei migranti a Schengjin, Albania: pattugliatore Libra in rotta, riunione cruciale per ultimi dettagli

Tra poche ore, i primi migranti giungeranno a Schengjin, in Albania. Il pattugliatore Libra della Marina Militare sta navigando verso la località. A bordo ci sono, oltre all’equipaggio, 10 bengalesi e 6 egiziani, fermati dalle motovedette delle fiamme gialle in mare aperto. Il direttore portuale ha aperto il suo ufficio per un’importante riunione. È un momento cruciale per sistemare gli ultimi dettagli. Tutto è predisposto secondo quanto concordato tra Italia e Albania.

Arrivo dei migranti a Schengjin

Tra poche ore, i primi migranti giungeranno a Schengjin, in Albania. Il pattugliatore Libra della Marina Militare sta navigando verso la località. A bordo ci sono, oltre all’equipaggio, 10 bengalesi e 6 egiziani, fermati dalle motovedette delle fiamme gialle in mare aperto.

Riunione del direttore portuale

Il direttore portuale ha aperto il suo ufficio per un’importante riunione. È un momento cruciale per sistemare gli ultimi dettagli. Tutto è predisposto secondo quanto concordato tra Italia e Albania.