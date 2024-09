In diretta a Mattino 4, un'improvvisa confusione si scatena in studio: una suora e Panicucci si oppongono a un sensitivo, la cui reazione lascia tutti sorpresi.

In diretta a Mattino 4, un'improvvisa confusione si scatena in studio: una su...

Un episodio infuocato di Mattino 4 si è verificato questa mattina, alimentato da un dibattito animato. La sorprendente presenza di Patrizia Groppelli, che non aveva niente a che fare con l’argomento in questione, ha alimentato i titoli dai media. Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno esposto le truffe commesse da persone che si presentano come esperti di esoterismo. Mario Pazienza, un noto sensitivo e cartomante connesso da Napoli, invece di discutere del suo lavoro, ha deciso di avvisare i telespettatori dei possibili luridi truffatori.

“Ho intenzione di dare alcuni consigli ai telespettatori, poiché sono testimonianza diretta di queste truffe in atto. Essere contattati dev’essere un grande campanello d’allarme. Nessun professionista avrebbe contattato un cliente, bisogna verificare se il sensitivo ha uno studio stabile, un numero di partita iva e può essere rintracciato. Non ho intenzione di mettermi in mostra, ma voglio fornire informazioni per proteggere le persone dalle truffe. Dovete cercare il nome del vostro consulente su internet e assicurarvi di ricevere una ricevuta fiscale quando pagate. Il mio costo per una consulenza in persona è di 30 Euro, e 28 Euro per una consulenza non in persona.”

Tuttavia, Roberto Poletti ha risposto con una sfida: “Se mi lasci finire il discorso… Conosco un sacco di truffatori con un numero di partita IVA e un ufficio stabile.” Come se ciò non fosse abbastanza, anche Federica Panicucci ha espresso un dubbio: “Perché gli altri sono truffatori e lei no? Non credo che le letture del caffè possano prevedere il futuro. Perché dare 30 Euro a lei è giusto, e darli ad altri non lo è?”

Il medium ha iniziato a perdere la pazienza, lamentandosi per l’atteggiamento dei conduttori del programma che sembrano più interessati a fare spettacolo che a fornire informazione. Ha sottolineato di aver consigliato di controllare online le notizie riguardanti il mago, per verificare se avesse truffato in passato. Si è difeso dalle accuse, affermando di non considerare tutti gli altri truffatori e di non essere l’unico onesto. Nonostante le sue insistenze, non gli è stato concesso di parlare oltre.

Durante uno dei segmenti di Mattino 4, vi è stato un acceso dibattito tra una suora e un sensitivo. Una visibilmente infastidita Federica Panicucci ha cercato di mettere in allarme i telespettatori contro maghi e sensitivi, dicendo loro di non farsi ingannare dalle assurdità che raccontano, e di non sprecare soldi con qualcuno che pretende di poter prevedere il futuro. Ha quindi passato la parola a suor Monia.

Suor Monia ha addirittura coinvolto la camorra nella discussione, sottolineando il legame tra la crescita dell’utilizzo della cartomanzia e altre forme di dipendenza. Ha avvisato i telespettatori di fare attenzione, poiché i cartomanti sfruttano le debolezze delle persone, e ha invitato tutti a non riempire i propri vuoti con le menzogne di questi individui. Ha poi esortato i telespettatori a denunciare e a non vergognarsi, e non dare credito a queste persone. Infine, ha suggerito che dietro a tutto ciò c’è non solo usura, ma anche la presenza della camorra.

Mario Pazienza ha espresso con veemenza la sua risposta alle dure parole espresse dalla suora: “La mafia? È insopportabile. Tuttavia, mi chiedo qual è la posizione da cui arriva questo sermone, considerando le informazioni provenienti dal mondo religioso. Forse dovrete esaminare prima i segreti nascosti nei vostri monasteri dove si trovano resti di piccoli innocenti, prima di fare affermazioni su di noi”.

L’intervento immediato della presentatrice ha deviato il corso del dialogo: “Va bene stop, tornerei a parlare delle truffe”.

Mi chiedo comunque: perché i tarocchi e il caffè sono considerati cazzate e l’oroscopo (che, ad esempio, è presente in Mattino 4 e 5) è accettato come valido?

