In fiamme edificio abbandonato a Tor Sapienza, dentro persone che lo occupavano

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Dalle 7.20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l'incendio di un edificio abbandonato nel quale si trovano persone che lo occupavano.