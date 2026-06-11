In India in migliaia addestrano l'AI che prenderà il loro posto

Milano, 11 giu. (askanews) – Questa donna indiana per un’ora al giorno si filma mentre esegue lavori casalinghi per addestrare i robot alimentati da intelligenza artificiale che in futuro svolgeranno quei lavori al suo posto.”Chi ti darebbe 250 rupie (2,20 euro) solo per un’ora di lavori domestici? Nessuno ti dà questi soldi”, commenta pragmaticamente la 25enne, nella sua casa in un piccolo villaggio nello stato meridionale del Tamil Nadu, e aggiunge “forse un giorno avrò anch’io uno di questi robot”.C’è chi piega vestiti, chi dipinge pareti, chi stira.

Ogni video viene poi inviato alla società Objectways, dove i singoli gesti vengono trasformati in istruzioni per l’Ai. I laboratori sono in India, la testa dell’azienda negli Usa, dove collabora con i giganti del tech.Una attività che coinvolge migliaia di persone in India e si allinea con gli investimenti governativi: oltre 200 miliardi in data center e fabbriche di chip per non perdere la corsa dell’Ai.

Una corsa in cui resta la consapevolezza del rischio di lasciare indietro molti.