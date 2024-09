In Liguria, ci sarà una competizione tra Bucci e Orlando.

Per le imminenti elezioni regionali in Liguria, il sindaco di Genova Marco Bucci si contenderà la posizione con Andrea Orlando del Partito Democratico. Mentre Bucci è supportato dalla coalizione di centrodestra, Orlando ha il sostegno del suo partito, del M5s e di Italia Viva, con Azione che ancora non ha espresso una posizione.

Per le prossime elezioni regionali in Liguria, in calendario per il 27 e 28 ottobre, il Sindaco di Genova Marco Bucci sfiderà Andrea Orlando del Partito Democratico. Bucci ha recentemente accettato la sua candidatura suggerita dall’attuale coalizione di centrodestra, in vista dell’era post-Toti. Orlando, d’altro canto, ha ricevuto l’avallo non solo dal suo partito ma anche dal M5s e da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, mentre Azione non si è ancora pronunciato.