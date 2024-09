In occasione della sua festa di compleanno, Silvio Berlusconi è stato omaggiato con un francobollo commemorativo.

Il 29 settembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo da 1,25 euro in onore di Silvio Berlusconi, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in 350.010 copie. L'emissione commemora l'ex capo del governo e fondatore di Forza Italia, morto il 12 giugno 2023. Sarà possibile ottenere l'annullamento del primo giorno presso lo Spazio Filatelia di Roma e sarà disponibile un set filatelico da 20 euro. I prodotti correlati saranno in vendita negli Uffici Postali con servizi filatelici, in vari Spazio Filatelia italiani ed online sul sito filatelia.poste.it.