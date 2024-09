In una recenta apparizione televisiva, Pamela Prati non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha confessato di aver sperimentato un dolore insopportabile che non aveva mai svelato prima.

In una recenta apparizione televisiva, Pamela Prati non è riuscita a tratten...

In una recenta apparizione televisiva, Pamela Prati non è riuscita a tratten...

Nella recente puntata di Storie di Donne al Bivio presentata da Monica Setta, l'attrice Pamela Prati ha rivelato che sua sorella, Sebastiana, sta affrontando il cancro e la grande sofferenza per la morte del suo figlio. Prati ha condiviso dettagli emotivi sulle dure prove della sorella, ed ha espressa il suo desiderio di sostenerla quotidianamente in quanto rappresenta per lei l'intera famiglia.

Ieri sera, Monica Setta ha presentato un’altra puntata di Storie di Donne al Bivio, durante la quale è stata ospitata Pamela Prati. Durante il programma, la famosa attrice ha condiviso le sue recenti esperienze personali, tra cui una estate trascorsa da single, la morte della madre e la sofferenza di sua sorella maggiore, Sebastiana. Sebastiana ha patito la perdita di un figlio e ora affronta una malattia.

Pamela Prati si è espressa emotivamente durante il programma: “Mia sorella sta attraversando un dolore inimmaginabile, ha un cancro, cosa che non avevo mai rivelato prima”.

“Sebastiana, mia sorella molto amata, ha sperimentato un dolore intollerabile. Ha sofferto la perdita più dolorosa e devastante – la morte di suo figlio. Questa è una circostanza indescrivibile e inumana, va contro l’ordine naturale delle cose. Se perdi i tuoi genitori, diventi orfano, ma che diventi se perdi un figlio? Non vivi più, solo il tuo cuore continua a battere mentre tu sei assente. Ho condiviso con lei questo dolore insopportabile, perché non puede sopportarlo da sola. Gli dico sempre ‘Se mi ami, non ti abbattere, resiti per me’.

La vita ha poi appesantito ancor di più il suo fardello, facendola andare attraverso un ciclo di chemioterapia. Non l’ho mai menzionato prima perché lei non lo desiderava. Sfortunatamente, si è ammalata di cancro. È stata forte nell’affrontarlo, ma la situazione è molto dura. La sostengo ogni giorno, perché senza di lei non ce la farei. Lei rappresenta per me tutta la mia famiglia, in lei vedo mia madre, la mia infanzia. È ingiusto così tanto dolore, basta, basta.

Come si sente? Le manca qualcosa di grande valore. Tu, essendo una madre, riesci a comprenderlo. Lei si è presa cura di sé e continua a farlo, intraprendendo terapie continue che necessitano di essere effettuate quotidianamente. Il mio obiettivo è infondere in lei il massimo coraggio per evitarle di crollare. Il mio desiderio è vederla felice e spensierata.