Un incendio esteso a Castellammare del Golfo ha minacciato abitazioni tra Sarmuci e Scopello; vigili del fuoco, forestale e protezione civile operano sul territorio.

Un ampio incendio è scoppiato nel territorio di Castellammare del Golfo e sta interessando diverse località costiere e interne. Le fiamme si sono propagate partendo dalla zona di Sarmuci attraversando Piano Livreri e Maiorca e hanno lambito aree abitate come Borgo Scopello. Per precauzione sono state disposte evacuazioni in punti critici tra Sarmuci e Scopello mentre persistentemente operano le squadre dei vigili del fuoco del corpo forestale e della protezione civile.

Il fronte del rogo si è diretto verso il bosco in direzione della Mira del Re avanzando sul lato sud quasi fino al confine con la riserva naturale dello Zingaro. Nonostante la dimensione dell’incendio, la situazione delle abitazioni coinvolte è stata riportata sotto controllo dalle autorità locali, anche se permangono focolai attivi nelle aree più alte e impervie.

Interventi di soccorso e aree evacuate

Le operazioni di spegnimento vedono impegnate numerose squadre coordinate sul posto: i vigili del fuoco il corpo forestale e la protezione civile svolgono attività congiunte per contenere l’avanzata delle fiamme. In via precauzionale alcune abitazioni sono state sgomberate nelle zone comprese tra Sarmuci e Scopello le evacuazioni sono state attuate per garantire la sicurezza dei residenti in prossimità dei fronti attivi.

L’intervento è reso più complesso dalle caratteristiche del terreno, che rende l’accesso e la lotta contro il fuoco più difficili e richiede coordinamento tra mezzi terrestri e risorse locali.

Punti geografici interessati e rischio per la riserva

Il rogo ha toccato località note come Piano Livreri e Maiorca e ha sfiorato Borgo Scopello prima di spingersi verso aree boscate. L’avanzata in direzione della Mira del Re ha destato preoccupazione perché si è avvicinata al confine meridionale della riserva naturale dello Zingaro. La vicinanza a quest’area protetta implica un rischio elevato per il patrimonio naturalistico, fatto che motiva l’azione rapida delle squadre di soccorso e la necessità di monitorare costantemente gli sviluppi del fronte.

Ruolo delle autorità locali e punti di accoglienza

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto sta seguendo l’evolversi dell’emergenza in contatto continuo con la Prefettura e le strutture di coordinamento impegnate nelle operazioni. Sul piano delle comunicazioni istituzionali, è stata ribadita la priorità di mettere in sicurezza persone e abitazioni e di predisporre ogni misura utile in caso di necessità. Il primo cittadino ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto alta l’attenzione sin dalle prime fasi dell’emergenza e predisposto tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di necessità. Fortunatamente, al momento, per le abitazioni la situazione é sotto controllo”.

Per supportare eventuali evacuati, l’Amministrazione comunale ha reso disponibile il Teatro Apollo come punto di accoglienza temporanea. Al momento della verifica comunicata dalle autorità, il teatro non è stato ancora attivato, ma resta pronto come struttura di riferimento qualora fosse necessario ospitare famiglie o persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Le operazioni di contenimento proseguono e l’attenzione rimane alta a causa dell’estensione del fronte e delle condizioni del territorio. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, a non avvicinarsi alle zone interessate e a seguire le indicazioni fornite dagli enti preposti. Nel perimetro operativo sono presenti anche interventi mirati a contenere i focolai residui nella parte alta del fronte, dove le squadre, nonostante le difficoltà, continuano le attività di bonifica e monitoraggio.