A Terni c'è stato uno spaventoso incendio che ha distrutto un appartamento in via del Raggio Vecchio. Tempestivo l'intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in via del Raggio Vecchio, dove un appartamento ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Incendio in un appartamento di Terni

Al terzo piano di una palazzina in via del Raggio Vecchio a Terni, è scoppiato un incendio per motivi ancora in corso di accertamento.

A lanciare l’allarme è stata la proprietaria, che in quel momento non era in casa e che rientrando ha notato il fumo e il cattivo odore fuoriuscire dalla porta di casa.

Spaventata, non è entrata e ha subito chiamato i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco nell’incendio a Terni

Sul posto sono giunti i pompieri del comando provinciale di Terni, i quali si sono trovati di fronte a un rogo di proporzioni enormi, il quale aveva raggiunto tutte le stanze dell’appartamento.

Dopo ore di lavoro, lo hanno domato, evidenziando danni enormi ma per fortuna nessun ferito.

La palazzina coinvolta, comprende 5 appartamenti disposti in 3 piani ma solo quello della sfortunata signora è stato colpito dalle fiamme. Per questo motivo si pensa che siano divampate all’interno dello stesso.

In effetti è l’unico dichiarato inagibile, ulteriori controlli hanno appurato che negli altri appartamenti non ci sono state conseguenze.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e verifica.