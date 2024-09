Incendio in un dormitorio scolastico in Kenya: almeno 17 vittime

Incendio in un dormitorio scolastico in Kenya: almeno 17 vittime

Almeno 17 persone hanno perso la vita in un incendio scoppiato in un dormitorio scolastico in Kenya. Le autorità indagano.

Almeno 17 studenti hanno perso la vita a causa di un incendio in un dormitorio di una scuola del Kenya, avvenuto nella notte di giovedì 5 settembre.

Incendio in un dormitorio in Kenya

Un vasto incendio si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, in un dormitorio di una scuola in Kenya.

I fatti sono avvenuti nella notte di giovedì 5 settembre e ancora non si conoscono molti dettagli, dalle informazioni emerse però, sappiamo che almeno 17 studenti sono morti. Parliamo della Hillside Endarasha Primary School, nella provincia di Nyeri.

Le condizioni dei collegi in Kenya

Non è raro un fatto simile, anzi in Kenya è comune che i genitori mandino i figli a vivere e studiare in un collegio lontano da casa.

Nel bilancio, oltre ai morti di cui abbiamo parlato, ci sono stati diversi feriti: almeno 10 sono le persone ricoverate in ospedale con ustioni molto gravi.

Sono in corso le indagini per capire da cosa siano state originate le fiamme. Sul posto sono attive le autorità per mettere in sicurezza l’area.

I collegi del Paese sono oggetto di costanti critiche per le condizioni severe sia di studio che di vita, degli studenti. Negli anni ci sono stati degli incendi dolosi, appiccati proprio da loro, per protestare a tutto ciò.

Il caso più grave avvenne nel 2001, quando oltre 60 alunni morirono in una scuola nel sud-est di Nairobi. Non è chiaro se anche in questo caso, le fiamme siano di origine dolosa, saranno le indagini a stabilirlo con esattezza.