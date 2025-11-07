Inchiesta dossier: Renzi, 'mi costituirò parte civile, vicenda accessi abusivi nasce da Open'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Riguardo alla vicenda Striano, "sul processo nessun commento, siamo garantisti anche quando parte lesa. Mi costituirò parte civile, chiederò i danni agli indagati come è giusto". "Tutta la vicenda degli accessi abusivi nasce con Open, la prima volta in cui vengono messe particolari attenzioni su un leader politico. L'aggressione ad personam fatta nei miei confronti.

Quello che hanno fatto a me e alla mia famiglia ha lasciato cicatrici personali forti ma ha un'evidente ricaduta politica. Si è cercato di eliminare un ex premier, mentre stava nascendo Italia Viva curiosamente. Oggi siamo ancora in campo e il progetto Casa Riformista farà giustizia". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.