Inchiesta Perugia: Colosimo, 'dossieraggio? Accesso anche su di me ma non è emerso nulla'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Hanno fatto un accesso su di me, sempre sulla banca dati delle Sos, ma da quello che apprendo", gli accessi "che non sono stati inoltrati ai giornalisti erano senza risposte. Cioè se cerchi un nome esce comunque chi hai cercato, poi può esserci nulla o qualcosa. Da quello che apprendo, tutti quelli che avevano qualcosa sono stati inoltrati" ai cronisti, "mentre gli altri no, quindi deduco -io sono sicura- che non ci fosse nulla su di me, la prova del 9 arriva dalle carte perché non ho avuto notizie". Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione, parlando dell'inchiesta di Perugia sul dossieraggio.