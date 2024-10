Un’inchiesta inquietante

Recentemente, l’atleta italiano Marcell Jacobs è finito al centro di un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano. Le indagini hanno rivelato un dossier e intercettazioni illecite a carico dell’atleta, del suo manager e del suo allenatore. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla privacy degli sportivi, in un contesto in cui il cyber-spionaggio sta diventando sempre più comune.

Il ruolo di Carmine Gallo

Secondo quanto riportato negli atti dell’inchiesta, il dossieraggio nei confronti di Jacobs sarebbe stato “commissionato” da Carmine Gallo, un ex poliziotto attualmente agli arresti domiciliari. Gallo, noto per le sue connessioni nel mondo della criminalità informatica, avrebbe richiesto l’intervento di due hacker per raccogliere informazioni riservate sull’atleta. Questo episodio evidenzia come le figure di spicco nel mondo dello sport possano diventare bersagli di attacchi informatici mirati.

La proposta degli hacker

Le indagini hanno rivelato che gli hacker coinvolti nella vicenda avevano proposto di inoculare un ‘trojan’ sui telefoni di Jacobs e del suo staff. Questo tipo di malware è progettato per raccogliere informazioni sensibili senza il consenso della vittima, permettendo agli attaccanti di accedere a dati privati e comunicazioni. La proposta di utilizzare un ‘trojan’ rappresenta una grave violazione della privacy e della sicurezza, non solo per Jacobs, ma per chiunque possa essere coinvolto in situazioni simili.

Implicazioni per la sicurezza degli sportivi

Questo caso solleva importanti questioni riguardo alla sicurezza degli sportivi e alla protezione dei loro dati personali. Con l’aumento delle tecnologie digitali e delle comunicazioni online, è fondamentale che gli atleti siano consapevoli dei rischi legati al cyber-spionaggio. Le organizzazioni sportive e le autorità competenti devono adottare misure preventive per garantire la sicurezza dei loro tesserati e proteggere la loro privacy.