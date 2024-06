Incidente a Binasco, Milano: sette persone ferite per un tamponamento

Sull’A7 nel Milanese, precisamente a Binasco, c’è stato un terribile tamponamento con conseguente schianto. L’incidente stradale è avvenuto nella notte fra il 28 e il 29 giugno, sono sette le persone rimaste ferite.

Incidente stradale a Binasco

Sulla Milano-Genova, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due vetture, una con una famiglia di cinque persone e l’altra con due passeggeri.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza, nei pressi della barriera ovest di Milano, appunto all’altezza di Binasco.

Non è chiara la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenute le autorità per ricostruire con chiarezza i fatti.

Anche i vigili del fuoco sono giunti tempestivamente per rimuovere le vetture incidentate e mettere in sicurezza l’area, che per diverse ore è rimasta chiusa al traffico.

Incidente a Binasco, l’intervento dei soccorsi

A destare particolare preoccupazione sono le condizioni di due bambini di 3 e 5 anni, rimasti feriti in modo grave a causa del tamponamento.

Non è chiaro cosa lo abbia originato ma è stato molto violento perché anche tutti gli altri passeggeri si trovano in condizioni serie.

Il più piccolo dei due minori è stato portato in codice giallo all’ospedale di Bergamo, con l’elisoccorso. Sul posto anche sei ambulanze e diversi mezzi di soccorso.

Gli altri feriti si trovano in altre strutture fra Milano e Pavia. Anche la bambina di 5 anni è in codice giallo ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La prognosi sulle condizioni rimane comunque riservata. Intanto le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica.