Incidente a LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con camion: morti pilota e copilota, 40 feriti

(Adnkronos) - Incidente oggi all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell'Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti, hanno riferito alla Nbc due fonti a conoscenza del...

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Incidente oggi all’aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell’Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti, hanno riferito alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota. Oltre 40 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono rimaste ferite, ha dichiarato ai giornalisti Kathryn Garcia, direttrice esecutiva dell’Autorità Portuale, spiegando che 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell’equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell’aereo, sono state trasportate in ospedale. Alcuni sono “gravemente feriti”, ha detto Garcia senza però fornire dettagli.

﻿L’aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 km/h, quando è avvenuta la collisione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l’aereo coinvolto è un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. La FAA ha comunicato di aver avviato un’indagine sull’accaduto. L’aeroporto resterà chiuso fino alle 14 ora locale.

La Jazz Aviation, che opera per l’Air Canada Express, ha confermato che uno dei suoi aerei è stato coinvolto nell’incidente avvenuto all’aeroporto LaGuardia. In un comunicato, la compagnia ha spiegato che a essere coinvolto è stato l’aereo CRJ-900, impegnato nel volo 8646 partito da Montreal e diretto a LaGuardia. La compagnia ha dichiarato che a bordo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Un portavoce dell’Autorità Portuale ha detto alla Nbc che il camion coinvolto nella collisione “stava intervenendo in un altro incidente” quando è stato colpito dall’aereo di linea in fase di atterraggio. “I protocolli di risposta alle emergenze sono stati attivati immediatamente – ha aggiunto il portavoce – Il dipartimento di polizia dell’Autorità Portuale è sul posto insieme al presidente e al direttore esecutivo dell’agenzia”.

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