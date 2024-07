Un ragazzino di soli 16 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 5 luglio a Lentini, in provincia di Siracusa.

Incidente a Lentini: morto ragazzo di 16 anni

Un terribile incidente stradale si è verificato a Lentini, in provincia di Siracusa, nella serata di venerdì 5 luglio 2024. Un ragazzino di soli 16 anni ha perso la vita nello schianto, mentre si trovava in sella a uno scooter che è andato a scontrarsi contro un’automobile. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Incidente a Lentini: ferito l’amico

L’impatto è stato molto violento e purtroppo il 16enne ha perso la vita. L’amico che era insieme a lui è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale. Secondo quanto riportato, il conducente della macchina sarebbe scappato a piedi, per poi essere subito rintracciato. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale e le indagini sono in corso.