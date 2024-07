Incidente in moto in provincia di Bologna: morto un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni è morto in un incidente in moto mentre rientrava a casa a Molinella, in provincia di Bologna

Un tragico incidente in moto si è verificato la notte scorsa lungo via Canale della Botte nel Bolognese, come riportato da Il Resto del Carlino.

Incidente in moto in provincia di Bologna

Alla guida della due ruote c’era Maurizio Martelli, di 55 anni. Verso mezzanotte l’uomo stava rientrando a casa a Molinella, in provincia di Bologna, sulla sua Honda VFR 750 quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, schiantandosi lungo il margine della strada.

Inutile l’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti pare che sia deceduto sul colpo. Le dinamiche dello scontro sono ancora da determinare. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Molinella, per eseguire i rilievi del caso e cercare di fare luce sulla tragedia. Per il momento non sembra che siano stati coinvolti altri veicoli.

Scontro da due moto: un ferito grave

A fine giugno due motociclisti si sono scontrati in viale Sandro Pertini, nel quartiere Barca a Bologna. Nello schianto sono rimasti coinvolti un ragazzo di 18 anni e un uomo di 50 anni. Quest’ultimo è stato trasportato in condizioni citriche all’ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il giovane, invece, non ha riportato lesioni. Secondo i primi rilievi sembra che le due moto, che procedevano nella stessa direzione, si siano scontrate lateralmente.