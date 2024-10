Incidente stradale tra moto e auto a Piacenza: il motociclista si sarebbe schiantato contro l'autovettura. Indagini in corso

Un motociclista è stato ricoverato in ospedale nella prima mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, dopo un incidente verificatosi in viale Malta a Piacenza.

Incidente a Piacenza: scontro tra moto e auto

Il centauro ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un’auto che, secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Piacenza , gli avrebbe tagliato la strada in modo improvviso. Tuttavia, la dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dello scontro.

Incidente a Piacenza: le condizioni di salute del motociclista

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, intervenuta prontamente e trasportato al vicino pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, fondamentali saranno gli ulteriori accertamenti effettuati dagli operatori sanitari.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute, né su quello dell’automobilista con il quale è avvenuto lo scontro.

Incidente a Piacenza: le indagini dopo lo scontro

Sul luogo dell’incidente, gli agenti della Polizia locale sono giunti per ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell’accaduto.

L’episodio, avvenuto in mattinata, ha provocato rallentamenti intensi e code che si sono estese per diversi chilometri in entrambe le direzioni di viale Malta.