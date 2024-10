Incidente in Ciociaria, scontro tra auto e moto: un ferito grave

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri in Ciociaria e ha visto coinvolte due motociclette, guidate da due fratelli, e un’automobile a bordo della quale c’era una donna.

Ciociaria, incidente tra auto e due moto: lo scontro

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni fornite dalle autorità, sembrerebbe che a causare l’incidente sia stata proprio la donna, che avrebbe urtato entrambe le moto sulle quali viaggiavano i due fratelli. Lo scontro è avvenuto in giornata 27 ottobre lungo la strada regionale 509, che collega Atina con San Donato Valcomino e il passo di Forca d’Acero.

Ciociaria, incidente tra auto e due moto: un ferito grave

Ad avere la peggio è stato uno dei due fratelli, 63enne italiano, ma residente in Irlanda, che è caduto rovinosamente a terra e ha sbattuto con estrema violenza la testa sull’asfalto. Sul luogo del sinistro, sono giunti rapidamente i medici del 118, che hanno provveduto a curare i due feriti e a trasferire in ospedale – in codice rosso – il più grave.