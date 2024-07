Un grave incidente si è verificato durante la notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio sulla strada statale 554 a Quartu. Tre persone sono rimaste ferite.

Incidente a Quartu, scontro tra due auto: tre feriti

Un grave incidente si è verificato durante la notte sulla strada statale 554 all’altezza del bivio per il cimitero di Quartu. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate e nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Una di loro è stata trasportata d’urgenza al Brotzu, in condizioni molto gravi. Gli altri due feriti sono stati portati al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità.

Incidente a Quartu: la dinamica

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra la 554 e via Marconi. Uno scontro molto violento, tanto che una delle due automobili si è ribaltata, andando a finire contro il semaforo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.