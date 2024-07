Un nuovo gravissimo incidente che è avvenuto fra le strade italiane, causa una vittima. Questa volta, il sinistro è avvenuto a Roma, dove un pedone è stato investito e ucciso questa mattina all’alba da un’automobile.

Roma, pedona investito all’alba: il tremendo incidente

Al momento, non è stata resa nota l’identità della persona deceduta. Si sa solamente che il pedone è stato travolto da un’auto che procedeva ad alta velocità in viale Guglielmo Marconi, nel XI municipio, a Roma. L’uomo, che stava passando a piedi tra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques, non ha avuto scampo. L’automobile lo ha colpito in pieno e fatto carambolare sul duro asfalto.

Roma, pedona investito all’alba: è morto

Erano da poco passate le ore 6 di questa mattina quando, dopo la segnalazione, le autorità sono giunte sul posto per verificare cosa fosse successo. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il pedone. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, morto sul colpo. Gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, stanno eseguendo i rilievi scientifici per determinare l’esatta dinamica.