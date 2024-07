Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, sulla strada Salaria, all’altezza di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.

Incidente stradale a Castel di Lama

Come riferito dal Corriere Adriatico, un uomo di 53 anni, alla guida di un’utilitaria, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, scontrandosi con un’altra auto. Si pensa che il conducente abbia avuto un malore improvviso. Lo schianto tra una Lancia Y e una Renault Clio è stato fatale per il 53enne, originario della zona. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un morto e tre feriti

Secondo i primi accertamenti, l’uomo è morto sul colpo. La moglie, che si trovava sul sedile del passeggero, è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Torrette, insieme al nipote di 13 anni. Ferito anche il conducente della seconda auto coinvolta. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.



Incidente in A14, auto vola fuori strada

La scorsa notte, un altro grave incidente è avvenuto sulle strade marchigiane. Intorno alle 3:30, un’auto che stava effettuando un cambio di corsia in A14 ha sbandato, finendo sulla rampa dello spartitraffico e volando fuori strada all’altezza del casello di Grottammare. Le cinque persone a bordo della vettura sono rimaste ferite. Uno in particolare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona con l’elisoccorso.