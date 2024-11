Tragico incidente sulla A6 Torino-Savona: operaio deceduto e tratto autostradale chiuso

Un drammatico incidente sul lavoro ha sconvolto questa mattina il cantiere autostradale sulla Torino-Savona. La tragedia si è consumata nel tratto compreso tra Altare e l’interconnessione con l’A10, nelle vicinanze della galleria Nigiu, dove un operaio ha perso la vita in seguito al cedimento della struttura su cui stava operando.

Incidente A6 Torino-Savona: un operaio perde la vita, chiuso un tratto dell’autostrada

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il lavoratore è precipitato da un’altezza superiore ai 20 metri a causa del crollo improvviso dell’impalcatura. L’impatto non ha lasciato scampo alla vittima, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente si è rapidamente mobilitata una task force di emergenza: l’ambulanza della Croce Bianca di Altare, un’automedica e l’elisoccorso Grifo. Nonostante gli sforzi prolungati del personale medico per rianimare l’operaio, ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.

Le autorità competenti hanno disposto la chiusura del tratto autostradale interessato, causando rallentamenti al traffico con code che si sono estese per circa un chilometro in direzione Savona. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, attendono l’autorizzazione del magistrato per procedere al recupero della salma.

L’episodio riaccende i riflettori sulla cruciale questione della sicurezza nei cantieri, evidenziando ancora una volta l’importanza di rafforzare le misure preventive per tutelare l’incolumità dei lavoratori del settore edile.