Donna truffata: le sottraggono dal conto corrente tutti i suoi risparmi: 145mila euro

Una complessa operazione investigativa ha portato alla luce un grave caso di frode finanziaria nella zona di Vallo della Lucania. Tre individui sono stati posti agli arresti domiciliari per aver architettato un elaborato schema truffaldino ai danni di un’anziana signora, privandola dei suoi risparmi di una vita.

Donna truffata, le rubano tutti i risparmi dal conto: 145mila euro

Gli autori del crimine hanno orchestrato un piano ingegnoso, presentandosi telefonicamente come funzionari del servizio antifrode di Poste Italiane. Con abili tecniche di manipolazione psicologica, hanno convinto la vittima che il suo conto fosse a rischio, inducendola a collaborare per una presunta messa in sicurezza dei fondi.

Il meccanismo della truffa è stato particolarmente insidioso: hanno persuaso l’anziana a lasciare la sua carta Bancoposta, completa di PIN, nella cassetta postale, sostenendo che fosse una procedura necessaria per proteggere i suoi risparmi. Una volta in possesso degli strumenti di pagamento, i malfattori hanno rapidamente avviato una serie di trasferimenti e prelievi strategici.

L’indagine, come rivela fanpage.it, condotta dal Reparto Territoriale dei Carabinieri su mandato della Procura locale, ha rivelato come i truffatori abbiano utilizzato un sistema di transazioni multiple e concatenate per mascherare il percorso del denaro sottratto. In pochi giorni, attraverso questa strategia di dispersione dei fondi, sono riusciti a prosciugare completamente il conto della vittima, causando un danno economico di 145.000 euro.

Le accuse formulate includono truffa aggravata, uso improprio di strumenti di pagamento, sostituzione di persona e riciclaggio di denaro.