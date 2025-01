Una ragazza di 13 anni si trova ora ricoverata in coma dopo l’incidente avvenuto ad Abbadia Lariana, vicino Lecco, all’alba di venerdì. Stando a quanto accaduto, un 19enne, alla guida della sua auto, con a bordo un amico di 22 anni e la 13enne senza cinture di sicurezza, avrebbe provato a scappare dopo l’incidente, causato dalla perdita di controllo del veicolo.

Due giovani e una ragazza di 13 anni coinvolti in un incidente: i due scappano

I due stavano riaccompagnando a casa la giovane dopo una serata trascorsa insieme. Mentre si trovava sul rettilineo della Sp 72 del lago di Como prima del tunnel di innesto alla Statale 36, il 19enne avrebbe perso il controllo dell’auto, facendo un testacoda e urtando violentemente contro i parapetti in cemento a lato della carreggiata. I due ragazzi, presi da panico, hanno tentato di allontanarsi dal luogo dell’incidente, nonostante alcune ferite.

Grave la ragazza di 13 anni rimasta coinvolta nell’incidente a Abbadia Lariana

Nel frattempo, l’amica di 13 anni avrebbe perso i sensi rimanendo intrappolata nella macchina, con un gravissimo trauma cranico. Una volta sopraggiunti, i sanitari del 118 hanno rianimato la 13enne per poi trasferirla con la massima urgenza in ospedale dove si trova ancora ricoverata in Neurorianimazione. La ragazza ora è in coma, in prognosi riservata, anche se le sue condizioni sono stabili. Nel frattempo il 19enne è indagato, perché si trovava alla guida al momento dell’incidente, inoltre si è allontanato dall’auto, ed era in compagnia della 13enne senza che i suoi genitori lo sapessero.