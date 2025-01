Incidente stradale mortale sulla Statale 16, tra San Severo e Foggia, ha causato la morte di una persona mentre un’altra è rimasta gravemente ferita. Lo scontro è avvenuto tra due auto, oggi 12 gennaio 2025, verso il capoluogo dauno.

Incidente stradale mortale sulla Statale 16: un morto e un ferito grave

Un nuovo incidente stradale mortale avvenuto nella provincia di Foggia. Intorno all’ora di pranzo di oggi, 12 gennaio 2025, sulla Statale 16, tra le frazioni di San Severo e Foggia, due auto si sono scontrate violentemente nei pressi di un distributore di carburanti Freeway, al km 655. A causa del forte impatto è morta una persona, il passeggero della Fiat 500, mentre entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Violentissimo lo scontro con la Ford Fiesta che secondo una prima ricostruzione, avrebbe imboccato la statale 16 dall’area di servizio. La Fiat 500 ha terminato la corsa in una cunetta, molti metri dopo il punto dell’incidente mortale. Per uno degli passeggeri non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Incidente sulla Statale 16, i soccorsi e le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e gli operatori Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione che al momento era stata sospesa.

I due feriti sono stati trasportati dagli operatori del 118 in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sulle cause che hanno portato al sinistro fatale.