Tragedia a Fondi, dove sulla via Flacca nel pomeriggio del giorno dell’Epifania si è verificato un grave incidente dove è rimasta coinvolta una famiglia: la mamma, incinta, ha partorito nelle ore successive ed è ora in coma, mentre il marito di 44 anni è morto a seguito dell’incidente. Ricoverati anche i due bambini, una bimba di 7 anni e un bimbo di due e mezzo.

Incidente a Fondi: muore il marito della donna che dà alla luce una bambina

La donna, una 42enne che si trovava alla guida del veicolo, ha dato la luce alla terza figlia con parto cesareo, ed è ora in coma farmacologico all’ospedale Dono Svizzero di Formia. La piccola pesa 2 chili e 600 grammi e si torva ora all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’incidente dove ha perso la vita il marito della donna, un uomo di 44 anni, è avvenuto attorno alle 17 del 6 gennaio sulla via Flacca, tra Capratica e Tumulito, all’altezza del chilometro 8700, nel comune di Fondi, in provincia di Latina.

Le cause da accertare del drammatico incidente a Fondi

La famiglia era a bordo di una Range Rover e stava rientrando a Fiumicino quando, per motivi ancora da accertare, il veicolo è finito fuori strada, centrando il guard-rail e volando per oltre 20 metri. Sul posto si sono recati il 118, la polizia locale di Fondi e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.