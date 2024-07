Incidente in treno nella regione russa di Volgograd: i feriti al momento sono 140 e 55 sono stati trasferiti in ospedale

Otto vagoni di un treno passeggeri sono deragliati in Russa, nella regione di Volgograd: si è verificata una grave collisione tra il treno e un camion.

L’incidente ferroviario in Russia

Nell’incidente del deragliamento del treno passeggeri N481 Kazan-Adler, le Ferrovie russe, citate dall’agenzia di stampa Interfax, hanno informato che circa 140 persone sono rimaste ferite con abrasioni e contusioni, mentre è aumentato a 55 il numero di persone ricoverate nell’ospedale del distretto di Kotelnikov Skaya. Tra loro anche 15 bambini.

La dinamica del deragliamento

Il treno era in viaggio da Kazan, nella Repubblica del Tatarstan, ad Adler, città che si affaccia sul Mar Nero. Sul treno viaggiavano complessivamente 812 passeggeri, ha riferito il governatore Andrei Bocharov.

Per cause ancora da accertare un camion, intorno alle 12.35, avrebbe impattato contro il treno, causando il capovolgimento di alcuni vagoni.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

“Secondo i dati operativi sul posto stanno lavorando 32 squadre di ambulanze, sono coinvolti gli elicotteri del ministero delle Situazioni di emergenza e le ambulanze aeree della regione di Volgograd”.

Il ministero delle Emergenze ha inviato sul luogo dell’incidente due elicotteri Mi-8, 324 persone e 109 mezzi.

È stato, inoltre, aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo “Violazione delle norme sulla sicurezza stradale e del funzionamento del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e per vie d’acqua interne e della metropolitana”.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per capire come sia stata possibile la collisione tra i due mezzi sui binari.