Treno deragliato in Montana: ribaltati vagoni merci

Treno deragliato in Montana: ribaltati vagoni merci

Un treno è deragliato in Montana. I vagoni merci si sono ribaltati ma fortunatamente non ci sono feriti.

Un treno è deragliato in Montana. I vagoni merci si sono ribaltati ma fortunatamente non ci sono feriti. L’incidente si è verificato ad un mese di distanza dal crollo di un ponte sul fiume Yellowstone, che ha coinvolto un treno.

Treno deragliato in Montana: ribaltati vagoni merci

Nel nord del Montana si è verificato il deragliamento di un treno. I vagoni merci si sono ribaltati e sono rimasti aggrovigliati lungo un importante corridoio ferroviario est-ovest. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti, ma sicuramente ha creato diversi disagi alla linea ferroviaria. L’incidente è avvenuto meno di un mese dopo il crollo di un ponte ferroviario nel sud del Montana, sul fiume Yellowstone, in cui sono precipitati dei vagoni con prodotti petroliferi, come zolfo fuso e asfalto caldo.

Montana, secondo incidente sulla linea ferroviaria

L’incidente fortunatamente non ha causato feriti. I disagi alla rete ferroviaria, invece, continuano. Si tratta del secondo incidente in meno di un mese. L’ultimo è stato molto più grave perché ha avuto anche un forte impatto ambientale. Alcuni vagoni contenenti zolfo fuso e asfalto caldo sono crollati nel fiume Yellowstone, insieme ad un ponte della linea ferroviaria. Questo incidente è avvenuto nel sud del Montana. L’acqua è stata contaminata con asfalto e zolfo fuso, utilizzati nei fertilizzanti e negli insetticidi.