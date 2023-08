Pakistan, treno deragliato: alcuni passeggeri sono intrappolati

Un terribile incidente si è verificato in Pakistan. Un treno è deragliato, come hanno riportato i media locali. Al momento sembra che alcuni passeggeri siano rimasti intrappolati all’interno del convoglio, ma i dettagli rivelati sono ancora pochi.

Un terribile incidente si è verificato nelle scorse ore in Pakistan. Un treno è deragliato e al momento sembra che alcuni passeggeri siano rimasti intrappolati all’interno del convoglio. I dettagli rivelati dai media locali sono ancora pochi, ma le prime foto del disastro sono state diffuse sul web. Secondo le prime informazioni, il bilancio sarebbe di 15 morti e 50 feriti. 10 carrelli dell’Hazara Express, diretto a Rawalpindi, si sono ribaltati a causa del deragliamento del treno. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, domenica 6 agosto 2023, vicino alla stazione ferroviaria del Sahara, situata tra Shahzadpur e Nawabshah, come riferito Geo TV.

Visuals from the site of the Hazara Express derailment.

Via @DileepKumarPak#Nawabshah#Karachi #Sindh#Pakistan pic.twitter.com/L97Wn6ifPq

— Yusra Askari (@YusraSAskari) August 6, 2023