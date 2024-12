Incidente grave per Gustavo Rodriguez: ustioni e ricovero in ospedale

Incidente grave per Gustavo Rodriguez: ustioni e ricovero in ospedale

Un incendio devastante a Gallarate

Questa mattina, tra le 10 e le 12, un incendio ha colpito un capannone situato in via Cappuccini a Gallarate, nel Varesotto. Il capannone, in passato sede di una fabbrica tessile, era attualmente utilizzato come deposito. Le cause del rogo sembrano essere accidentali, ma la situazione è stata drammatica, portando al ricovero di Gustavo Rodriguez, noto per essere il padre della celebre showgirl Belen Rodriguez.

Le conseguenze per Gustavo Rodriguez

Gustavo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, e le sue condizioni sono state giudicate gravi. Dopo l’incidente, è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. La notizia ha colto di sorpresa non solo i familiari, ma anche i fan e i follower della famiglia Rodriguez, che si sono subito mobilitati per esprimere la loro solidarietà.

La reazione della famiglia e dei fan

In queste ore difficili, i familiari di Gustavo, tra cui i figli Belen, Cecilia e Jeremias, stanno vivendo momenti di grande apprensione. Belen, in particolare, è assente dai social media da diverse ore, mentre Cecilia ha annullato una diretta programmata per promuovere il marchio Me Fui, di cui è co-fondatrice. La riservatezza di Gustavo ha reso la situazione ancora più inaspettata, poiché pochi sapevano che il capannone fosse frequentemente utilizzato da lui. La comunità e i fan della famiglia Rodriguez si sono uniti in un abbraccio virtuale, sperando in una pronta guarigione per Gustavo.