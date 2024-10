Autostrada A10, incidente tra Varazze e Celle: chiuso il tratto

Incidente in A10: traffico bloccato tra Varazze e Celle per chiusura tratto

Nuovo incidente in A10: 10 km di coda verso Savona. Mezzo pesante ribaltato in galleria, intervento soccorsi e polizia.Viabilità per automobilisti diretti a Savona.

Per il secondo giorno consecutivo, un incidente ha causato significativi disagi sulla rete autostradale ligure.

Alle ore 9:20 di questa mattina, è stato riaperto il tratto dell’autostrada A10 compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, precedentemente chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

L’evento si è verificato all’interno della galleria Varazze Ovest, all’altezza del chilometro 29+400. Nonostante la riapertura, il traffico è stato costretto a procedere su una sola corsia per consentire il completamento delle operazioni di bonifica della pavimentazione. Alle ore 9:30, si registrava una coda di 10 chilometri in direzione Savona.

La società Autostrade ha consigliato ai conducenti di veicoli leggeri diretti verso Savona di uscire al casello di Genova Pra’, utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in A10 alla stazione di Celle Ligure.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione primo tronco di Genova di Autostrade. Il conducente del mezzo pesante coinvolto nell’incidente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Savona dalla Croce Rossa di Varazze.

Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali misure preventive per evitare il ripetersi di simili eventi in futuro.