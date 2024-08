Incidente in A4, camion si ribalta tra le carreggiate: oltre otto chilometri ...

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 agosto, un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’autostrada A4, all’altezza di Agrate Brianza.

Incidente in A4: camion si ribalta tra le carreggiate

Secondo le prime ricostruzioni, un camion carico di acqua, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato violentemente contro il new jersey. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche lo scoppio improvviso di uno pneumatico.

Ferito un uomo

Il tir, dopo aver impattato contro le barriere autostradali, si è ribaltato, spargendo bancali e bottigliette d’acqua lungo la strada. Il conducente è rimasto intrappolato nella cabina del veicolo. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 11 e sono intervenuti tempestivamente sul posto con un’ambulanza e un elisoccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nello schianto è rimasto coinvolto un uomo di 38 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Traffico in tilt

L’incidente ha determinato gravi disagi al traffico, con code di oltre otto chilometri e la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Monza e il bivio con la A58 Tangenziale Esterna di Milano, in direzione Milano. Intorno a mezzogiorno, la circolazione è ripresa parzialmente su una sola corsia, ma le ripercussioni sono state pesanti, con cinque chilometri di coda in direzione Brescia, dove si viaggia su due corsie. Autostrade per l’Italia ha fornito indicazioni agli automobilisti, suggerendo percorsi alternativi.