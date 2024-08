Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente in moto avvenuto ad Aprilia. La moto era guidata da un 22enne.

Incidente in moto ad Aprilia: morta 19enne

Una ragazza di 19 anni è morta in un terribile incidente avvenuto al km 15 della via Nettunense ad Aprilia, in provincia di Roma. Lo schianto si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 12 agosto, intorno alle tre e mezzo del mattino. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, di nazionalità romena, era a bordo di una moto guidata da un ragazzo di 22 anni.

Incidente ad Aprilia: la ricostruzione

Per cause ancora in fase di accertamento, la moto su cui viaggiavano i due ragazzi è finita a terra, sulla corsia opposta di marcia. La 19enne, cadendo sull’asfalto, è stata travolta da un furgone frigorifero in transito, che non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato facendo perdere le sue tracce. La giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia, che hanno subito avviato le ricerche per rintracciare il conducente del furgone che è fuggito.