Un tragico incidente a Padova ha portato alla morte di un uomo di 44 anni. Le indagini dei carabinieri stanno considerando eccesso di velocità e distrazione come possibili cause

Un altro tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Padova, portando alla morte un uomo di 44 anni.

Incidente mortale a Padova, si schianta nella notte 44enne

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, intorno all’1:00, in via Roma a Maserà di Padova, Filippo Queboli, residente ad Albignasego, ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf mentre percorreva la strada da Maserà verso Bertipaglia. L’impatto ha causato gravi lesioni che si sono rivelate fatali.

Subito dopo l’incidente, alcuni automobilisti di passaggio hanno contattato i numeri di emergenza. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Monselice e Albignasego, insieme ai sanitari del Suem 118.

Tragico incidente a Padova: 44enne morto dopo un violento impatto nella notte

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

I militari della Compagnia di Abano hanno chiuso temporaneamente la strada per effettuare i rilievi del caso. Tra le possibili cause dell’incidente, i carabinieri hanno preso in considerazione l’eccesso di velocità e la possibilità di una momentanea distrazione. Si segnala che non sono stati coinvolti altri veicoli e che la vittima era l’unico occupante dell’autovettura. La salma di Filippo Queboli è stata successivamente restituita ai familiari, che ora affrontano il difficile momento della perdita.