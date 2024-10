Scappa dai carabinieri a bordo di uno scooter rubato: si schianta e muore

Un tragico incidente ha avuto luogo a Roma, dove un giovane di 17 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muro mentre guidava un motorino rubato.

Scappa dai carabinieri durante un inseguimento: si schianta e muore

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, in via Riva Ostiense. Il ragazzo, incensurato, ha cercato di sfuggire all’intervento dei carabinieri, presentandosi privo di casco e conducendo a velocità elevata.

La situazione è iniziata quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella ha notato uno scooter fermo sulla carreggiata opposta, con due giovani a bordo. Mentre uno dei ragazzi si è allontanato a piedi, abbandonando il casco, il conducente ha accelerato, cercando di fuggire.

Durante l’inversione di marcia della pattuglia, il giovane è stato momentaneamente perso di vista e successivamente ritrovato a terra poco più avanti.

Immediatamente soccorso, il 17enne è stato trasportato in condizioni critiche presso l’ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero. La salma è stata restituita ai familiari, mentre lo scooter, risultato rubato, è stato posto sotto sequestro. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono attualmente affidate agli agenti della polizia locale dell’VIII Gruppo Tintoretto, che stanno eseguendo i rilievi necessari per far luce sulla tragica vicenda.