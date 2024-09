Un incidente stradale mortale si è verificato all’incrocio tra via Asti e via Circonvallazione, proprio di fronte allo stabilimento della rinomata azienda Caffè Vergnano. Un ciclista, che stava attraversando la strada, è stato travolto e ucciso all’istante da un enorme camion.

Incidente mortale a Santena: ancora una vita spezzata

Dopo il violento impatto tra la bicicletta e il veicolo pesante, la vittima è stata trascinata per una decina di metri sull’asfalto. Il terribile evento ha richiesto immediatamente l’intervento delle istituzioni preposte alla sicurezza.

Sul posto sono giunte prontamente le ambulanze della Croce Verde di Villastellone e anche l’elicottero del servizio di emergenza 118. Nonostante gli sforzi dei soccorritori nel tentativo disperato di salvare il ciclista, purtroppo nulla ha potuto essere fatto e la morte dell’uomo è stata constatata sul luogo dell’incidente.

Il dramma ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che si sono affrettate ad arrivare sul posto per gestire il traffico e avviare le indagini necessarie per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente tragico.

Ancora una volta, una vita spezzata in modo così improvviso e assurdo. La comunità santenese è profondamente scossa e in lutto per questa perdita irreparabile. In questa triste giornata, ci stringiamo attorno alla famiglia del ciclista, esprimendo loro le nostre più sincere condoglianze.