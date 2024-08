La cantante Mariah Carey sta vivendo un momento drammatico: nello stesso giorno ha dovuto dire addio alla mamma Patricia e alla sorella Alison, le due donne sarebbero morte a poche ore di distanza. Il lutto è stato confermato dalla stessa artista americana a People.

Lutto per Mariah Carey

“Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno”, con queste parole la cantante ha confermato la tragica notizia.

La popstar ha rivelato di sentirsi grata per aver potuto passare con la madre l’ultima settimana della sua vita. A tal proposito, Mariah Carey aveva avuto in passato relazioni difficili con entrambe le donne.

Mariah Carey: i rapporti con la madre e la sorella

La madre Patricia era una cantante lirica e insegnante di canto formatasi alla Juilliard. Dopo essersi sposata con Alfred Roy Carey, il padre di Mariah, i due divorziano quando la cantante aveva solo 3 anni. Il rapporto di Mariah con sua madre, dalla quale ha ereditato il suo talento vocale, è stato complicato per tutta la sua vita.

“Non è mai stato solo bianco e nero: è stato un intero arcobaleno di emozioni”, ha scritto la popstar nella sua biografia, The Meaning of Mariah Carey.

Nel 2010, le due si sono esibite per lo speciale Mariah Carey: Merry Christmas to You della ABC, e hanno eseguito un duetto sulle note di O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus.

Come sottolineato dalla rivista People, anche la relazione con la sorella Alison è stata molto difficile. Per anni la donna avrebbe lottato contro l’abuso di sostanze stupefacenti e una condizione economica di grave povertà. Proprio la Carey, sempre nella sua autobiografia, aveva raccontato che era emotivamente e fisicamente più sicuro per lei non avere alcun contatto con la donna. Per via di quanto dichiarato, Alison fece causa a Mariah per 1,2 milioni di dollari per “l’immenso disagio emotivo”, definendo il libro “vendicativo”.

I motivi della morte delle due donne

Al momento non si conoscono altri dettagli, incluse le cause della morte delle due donne. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Times Union, poco prima di morire la sorella era stata ricoverata in un hospice.