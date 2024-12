Un tragico pomeriggio di caccia

Nel pomeriggio di ieri, un incidente mortale ha scosso la comunità di Santa Marina, nel Salernitano. Un uomo di 58 anni, originario della zona ma residente da anni nel Nord Italia, ha perso la vita a causa di un colpo di fucile esploso accidentalmente da un compagno di battuta. La tragedia si è consumata in località Santa Barbara, durante una battuta di caccia ai tordi, un’attività che, purtroppo, si è trasformata in un incubo per tutti i presenti.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i medici del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale di Sapri, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. I carabinieri della compagnia di Sapri stanno conducendo un’inchiesta approfondita per chiarire le dinamiche dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.

Le conseguenze legali per il cacciatore

Per il cacciatore che ha esploso il colpo mortale, si profila l’accusa di omicidio colposo. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza durante le battute di caccia e sull’importanza di seguire rigorosamente le norme di sicurezza per prevenire incidenti simili. La comunità locale è in lutto e si interroga su come sia potuto accadere un simile incidente in un’attività che, se condotta con attenzione, dovrebbe essere sicura.