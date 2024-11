Incidente mortale sulla strada provinciale Cassano-Garda

Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cassano allo Ionio, in Calabria, dove un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da un’auto lungo la strada provinciale Cassano-Garda. L’incidente è avvenuto nei pressi della località Setteponti, un’area nota per il suo traffico intenso e le strade strette.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Fiat Panda stava percorrendo la strada in direzione di Cassano allo Ionio quando, per motivi ancora da accertare, ha investito i due uomini, entrambi extracomunitari, che camminavano sul ciglio della strada. L’impatto è stato così violento che uno dei due è stato sbalzato oltre il guardrail, riportando ferite gravissime. I soccorsi, allertati dall’automobilista stesso, sono giunti rapidamente sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo essere stato caricato sull’ambulanza.

Le conseguenze per il secondo ferito

L’altro uomo coinvolto nell’incidente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castrovillari, dove i medici hanno diagnosticato un trauma toracico. Le sue condizioni sono critiche e i sanitari stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. La comunità locale è in stato di shock per quanto accaduto, e molti si chiedono come sia potuto succedere un incidente così tragico in una zona frequentata da pedoni e ciclisti.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La sicurezza stradale è un tema di crescente preoccupazione nella regione, dove gli incidenti stradali continuano a rappresentare una grave minaccia per la vita dei cittadini.