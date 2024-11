Incidente mortale tra volanti della polizia a Monte Mario

Un tragico incidente nella notte romana

Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un drammatico incidente ha coinvolto due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario di Roma, portando alla morte di un poliziotto di 32 anni e ferendo gravemente altri tre agenti. L’incidente è avvenuto attorno alle 5 del mattino in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, dove una delle due auto si è ribaltata, causando un caos immediato e la necessità di intervento da parte dei soccorsi.

Le conseguenze dell’incidente

Le prime informazioni indicano che i feriti comprendono i due conducenti delle volanti e un passeggero. Una donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, mentre un uomo è stato portato al Santo Spirito. Le condizioni di salute dei feriti non sono state ancora rese note, ma la gravità dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La polizia locale è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nella zona. Viale dei Monfortani è stato chiuso al traffico tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, mentre anche via dell’Acquedotto del Peschiera è stata interdetta nella direzione del centro. Le autorità stanno attualmente conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato a questa tragedia. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dolore per la perdita di un giovane poliziotto si fa sentire in tutta la città.