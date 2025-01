Incidente nel Modenese: morti due giovani

Il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri è drammatico. Un’automobile è uscita di strada nel Modenese e si è schiantata contro un muretto: due dei cnque ragazzi che erano a bordo del mezzo non ce l’hanno fatta.

Incidente nel Modenese, auto contro muretto: morti due giovani

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 19 gennaio, a Vignola, un paese sito nelle vicinanze di Modena. Lì, er cause ancora da accertare, un’automobile con a bordo cinque ragazzi giovani sarebbe dapprima uscita di strada, poi si sarebbe schianatata contro un muretto e ribaltata. Ad avere la peggio, sono stati un ragazzo di 24 anni e un suo amico di 18. Entrambi sono morti nello schianto. Per loro si sono rivelati, purtroppo, inutili i soccorsi dei medici del 118. I sanitrari sono giunti sul posto celermente, ma hanno trovato i due ragazzi già in fin d vita e, nonostante i tanti tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvarli.

Incidente nel Modenese, auto contro muretto: i feriti

Anche una terza persona, anch’ella presente sul medesimo veicolo, risulta essere gravemente ferita. Il giovane in questione è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale più vicino, ed è stato ricoverato in codice rosso. Solo ferite lievi e superficiali, invece, per gli ultimi due occupanti del mezzo a quattro ruote.