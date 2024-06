Un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto un ciclista e un automobilista è avvenuto nella notte tra le vie di Milano. L’uomo alla guida dell’auto ha investito, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote: il ciclista è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario, ma è in coma.

Incidente a Milano, ciclista investito: è in coma

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica 10 giugno, in via Camaldoli nel quartiere Ponte Lambro, nel capoluogo lombardo. Per motivi ancora da verificare, e in questo momento al vaglio dei carabinieri, un automobile e una biciletta si sono scontrate. Ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, è stato il ciclista. Il 34enne è stato scaraventato con violenza sull’asfalto e sin da subito le sue condizioni di salute sono sembrate molto gravi.

Incidente a Milano, ciclista investito: le indagini

L’automobilista si è fermato a prestare soccorso al 34enne e ha chiamato i medici del 118. I sanitari sono arrivati sul posto con un’ambulanza e, dopo aver fornito il primo aiuto sul posto, hanno trasferito il 34enne all’ospedale Niguarda. Il ciclista è attualmente in coma. Le autorità stanno, invece, indagando sulle responsabilità dell’incidente e sulla sua esatta dinamica.