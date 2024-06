La vittima dell’aggressione, 36enne, mentre transitava con la propria auto ha urtato contro una persona che viaggiava in bici: l’incidente stradale è sfociato in una vera e propria aggressione sul ciglio della strada, l’automobilista, in pochi minuti, viene ferito da una coltellata, provocata da un coltello a serramanico.

L’incidente a Pisa

Tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, lunedì 10 giugno. Le volanti sono intervenute in via Montanelli dopo l’allarme per un ferito all’addome: l’uomo, un italiano di 36 anni, portato in ospedale di Cisanello, è stato operato stabilizzando le sue gravi condizioni.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente: ciò che è certo è lo scontro avvenuto tra l’auto e la bici, e, in un secondo momento l’intervento del cugino del ragazzo in bici che ha accoltellato l’automobilista. La questura, in merito all’aggressione riferisce:

“Solo grazie alla prontezza di riflessi, riusciva ad evitare che la lama entrasse in profondità nei tessuti lacerando gli organi interni”

Le indagini dei carabinieri

Il ragazzo in bici, insieme al cugino, è stato trovato in casa con ancora gli indumenti sporchi di sangue: hanno confessato dove era stato nascosto il coltello.

Dopo la confessione l’aggressore, 40 anni, è stato arrestato per tentato omicidio nel carcere Don Bosco.