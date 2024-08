Nel pomeriggio di giovedì 29 agosto, intorno alle 17:30, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Salzano, in provincia di Venezia. Un’auto ha perso il controllo finendo violentemente contro un albero in via Alcide De Gasperi. Nell’incidente, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una madre e i suoi due figli, generando grande apprensione tra i soccorritori e i residenti.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

I vigili del fuoco di Mestre sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente per estrarre la donna, che era rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo. La madre è stata stabilizzata dai soccorritori e trasportata in codice rosso all’ospedale di Mirano, dove è stata immediatamente sottoposta a cure intensive. Le sue condizioni sono gravi, così come quelle dei suoi due figli. Nonostante la gravità dell’incidente, nessuno dei feriti sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Impatto sulla viabilità e altri incidenti

Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora e hanno avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona, con traffico rallentato e deviazioni necessarie per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza. Poco dopo, un altro incidente si è verificato a Zaniago di Mirano, dove un’anziana ha perso il controllo della sua auto, finendo in un campo agricolo. Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la donna dal veicolo, che è stata successivamente affidata alle cure del personale del 118 e trasferita in ospedale.